Разумков рассказал, когда в Украине пройдут местные выборы

Местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.
Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.
«Если мы говорим в целом о выборах, то они состоятся после того, как закончится реформа децентрализации — это первое. Второе — после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорее всего, осень. Но не исключаю, что на отдельных территориях выборы могут быть и раньше », - сказал Разумков.
Касается ли это Запорожской области, спикер не уточнил, сказав, что ему «трудно сказать о всей область, исходя из того количества населенных пунктов, которые есть в регионе».
Напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20-21 ноября будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
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