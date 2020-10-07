Разумков не видит оснований для переноса местных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчерккивает, что перенос местных выборов невозможен.
«Перенос местных выборов в моем понимании, как председателя Верховной Рады Украины, невозможен, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет», — пояснил он в эфире одного из телеканалов, сообщает в среду утром пресс-служба Верховной Рады.
«Выборы должны состояться „при любой погоде“ 25 октября 2020г, как это и запланировано, так как все процессы запущены», — подчеркнул Разумков.
Председатель Верховной Рады отметил, что единственным исключением может стать указ президента Украины о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.
«Следующим шагом Верховная Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет», — подчеркнул он, добавив, что в настоящее время таких инициатив в Раду не поступало.
Разумков, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что введение чрезвычайного положения может быть только на 30 или 60 дней, выборы могут быть отсрочены на это время. «Отменить проведения выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции», — подчеркнул председатель парламента и добавил, что надо делать так, чтобы была возможность провести выборы на всей территории государства.
Разумков также отметил, что Верховная Рада сделала все для того, чтобы выборы состоялись. «Мы будем наблюдать за выборами и постараемся сделать их абсолютно прозрачными, честными и, как и другие органы, в рамках своих обязанностей будем выполнять эту функцию», — подчеркнул он.
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