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Разумков уверен, что второй тур местных выборов никто не отменит

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Разумков уверен, что второй тур местных выборов никто не отменит

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сомневается, что второй тур проходящих в воскресенье в Украине местных выборов обязательно состоится.

«Безусловно, будет... Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать», — сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Спикер выразил убеждение, что второй тур выборов должен состояться. «Потому что мы не можем оставить громады без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации... и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью... поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат», — сказал Разумков.

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Он сообщил, что проект постановления Верховной Рады, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван. При этом спикер подчеркнул, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, о чем угодно, «но это не означает, что парламент его примет».

местные выборы, Дмитрий Разумков
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