Секретариат «Слуги народа» отправит официальные запросы относительно судимости депутата Иванисова

Секретариат фракции «Слуга народа» в четверг направит официальные запросы во все правоохранительные органы, чтобы они предоставили информацию о том, был ли их коллега Роман Иванисов судим за изнасилование несовершеннолетней, заявил руководитель фракции Давид Арахамия.
«Сегодня мы от секретариата фракции направляем официальные запросы в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины с просьбой проверить и предоставить нам всестороннюю и полную информацию касательно этого повода», — заявил Арахамия журналистам в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.
Лидер фракции «Слуга народа» Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на период проведения проверки.
Позже Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому предоставленная генеральным прокурором Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», — указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.
В среду вечером Иванисов написал на своей странице в Фейсбук, что на время проверки обнародованной в СМИ информации приостановил свое членство во фракции «Слуга народа».
Также он написал, что скоро будет готов обнародовать достоверные доказательства того, что «это спланированная информационная атака против него за его антикоррупционную деятельность. Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика».
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