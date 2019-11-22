С 1 января населению предложит покупать газ по фиксированной цене

Кабинет министров Украины с 1 января 2020 года планирует предложить бытовым потребителям возможность покупки природного газа по «страховой» цене около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), которая будет действовать до конца отопительного сезона, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«С 1 января людям будет предложена определенная страховая цена на газ, они смогут ее выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена первого квартала 2019 года, и будет зафиксирована до конца отопительного сезона», — сказал он в интервью 24 каналу.
По его словам, возможная приостановка с 1 января транзита российского газа по территории Украины может привести к значительному росту цен на газ на европейском и украинском рынках. В то же время не исключен вариант сохранения цен на текущем уровне (в ноябре для населения — 5,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, с НДС) или их небольшого роста.
«Отказ от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус», — сказал министр, отметив, что решение покупать газ по «страховой» цене или нет должен принимать сам потребитель.
Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров № 485 от 5 июня 2019 года, население Украины приобретает газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена «Нафтогаза Украины» для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению № 867.
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