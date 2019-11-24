Более 20 человек погибли в Конго в результате падения самолета на жилые дома

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго. В результате погибли не менее 24 человек, сообщают местные СМИ.
DR Congo: Firefighters and rescuers comb through debris of crashed plane pic.twitter.com/OEY1De9B48— AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2019 г.
По данным телеканала France 24, на месте крушения были найдены тела 23 погибших.
Инцидент произошел утром, 24 ноября. Лайнер, направлявшийся в город Бени, спустя три минуты после взлета рухнул в жилом квартале города Гома (провинция Северное Киву). После падения на жилые дома самолет загорелся.
На место происшествия прибыли представители мэрии и грузовой автомобиль миссии ООН. Продолжаются поисково-спасательные работы.
По предварительным данным, на борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Один из сотрудников авиакомпании сообщил, что причиной крушения лайнера могла быть техническая неисправность.
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