Более 20 человек погибли в Конго в результате падения самолета на жилые дома

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго. В результате погибли не менее 24 человек, сообщают местные СМИ.

DR Congo: Firefighters and rescuers comb through debris of crashed plane pic.twitter.com/OEY1De9B48