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Зеленскому не удастся преодолеть коррупцию в строительной отрасли, - эксперт

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Зеленскому не удастся преодолеть коррупцию в строительной отрасли, - эксперт

Президенту Владимиру Зеленскому и новому Кабмину будет сложно преодолеть коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства, поскольку в ней замешано слишком много высокопоставленных чиновников и депутатов. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«Заявления об устранении коррупции, на мой взгляд, не более чем популизм. Потому что просто вот так приказом президента прекратить поборы невозможно. Я считаю, что в данном случае необходимо сделать максимально прозрачные условия работы и максимально устранить человеческий фактор для того, чтобы вся документация подавалась исключительно в электронном виде и ответы получались в электронном виде. Тогда будут реально видны случаи коррупции, затягивания с рассмотрением документов, будет невозможно искажать поданные документы, требовать какие-то дополнительные документы, и, таким образом, система может быть максимально очищена от коррупции. То есть для того, чтобы победить коррупцию в отрасли, необходимо менять саму систему, потому что людей менять бесполезно. Придут новые и они будут заниматься тем же самым, — мы это видели на примере иностранцев. Даже если иностранцев поставить в наши условия, то с ними происходит та же самая история. Они становятся коррупционерами, действуют исключительно в интересах собственного кармана, а не в интересах того предприятия или органа, которым их назначают руководить», — заявил юрист.

Он напомнил, что коррупция в сфере строительства сейчас существенно завышает для украинцев стоимость квадратного метра недвижимости.

«К сожалению, в среднем, по расчетам различных экспертов, в себестоимости жилья размер этих коррупционных отчислений составляет порядка 20%. Это как минимум. И если устранить все эти вещи, то можно на эту сумму снизить себестоимость и, соответственно, уменьшить стоимость недвижимости для конечных потребителей», — убежден он.

Украинский строительный рынок много лет страдает от коррупции и коррупционеров. Судя по ряду публикаций в СМИ, существует целый институт «смотрящих», без которых якобы невозможно ничего построить или ввести в эксплуатацию. Строители вынуждены платить им взятку с каждого введенного в эксплуатацию квадратного метра. Верхушкой коррупционной пирамиды СМИ называют братьев Юрия и Алексея Горовых о которых было известно еще во времена Януковича и Азарова. Даже бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроения прямым текстом называл их имена как «решал». По мнению эксперта, государство годами ничего не может поделать с существованием подобных людей по той причине, что высшие чиновники сами замешаны в данных схемах.

«Государство и не стремится ничего с этим делать, государство в лице чиновников является основным выгодоприобретателем подобных схем. Мы видим, каким образом у нас принимаются и применяются законы. Они принимаются именно с тем расчетом, чтобы лицо, которое и хотело бы их соблюдать, без определённой, так сказать, помощи, это просто не смогло бы сделать. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы это лицо всегда было нарушителем и таким образом на него всегда был инструмент давления.... Можно сделать подачу документов, принятие решений и выдачу разрешений максимально прозрачными, тогда этот институт „смотрящих“ исчезнет. Но, поскольку он сегодня существует, можно говорить о том, что он выгоден чиновникам. И я не исключаю, что многие из законодателей, которые устанавливают правила работы, также являются выгодоприобретателями существования этого института „смотрящих“ — основная сума средств идет в их карман», — заявил он.

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Эксперт также не верит в то, что простая кадровая перезагрузка таких органов как ГАСИ, сможет что-то изменить.

«Как показала практика последних лет, когда речь идет о таких ключевых должностях, к сожалению, о честных конкурсах говорить не приходится. Я считаю, что тут нужны не столько конкурсы, сколько прямая политическая и юридическая ответственность руководителей отраслей и направлений. Руководитель должен нести ответственность за то что происходит в его ведомстве, потому что если руководитель сверху не заинтересован в развитии, а заинтересован в коррупции, то коррупция остается, кого бы мы не поставили, даже самого честного человека», — убежден Ростислав Кравец.

Ростислав Кравец, братья Горовые
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