Международное антидопинговое агентство не будет требовать отстранения России от Евро-2020

Первенство Европы по футболу, четыре матча которого должны состояться следующим летом в российском Санкт-Петербурге, не входят в категорию соревнований, которые WADA хочет запретить проводить на территории России.

Рекомендации комитета Международного антидопингового агентства (WADA) о соответствии, касающиеся отстранения России от международных спортивных соревнований, не распространяются на чемпионат Европы по футболу 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации.

Как заявил функционер WADA, Евро-2020 не является мультиспортивным событием, поэтому России не грозит лишение права принять четыре матча турнира, а также отстранение национальной команды, которая прошла отбор в финальную часть чемпионата.

В понедельник стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал запретить проводить крупные международные соревнования на территории России, а российским спортсменам — участвовать в международных турнирах под национальным флагом. Окончательное решение о санкциях в отношении России будет принято исполкомом WADA 9 декабря.