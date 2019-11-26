Международное антидопинговое агентство не будет требовать отстранения России от Евро-2020

Первенство Европы по футболу, четыре матча которого должны состояться следующим летом в российском Санкт-Петербурге, не входят в категорию соревнований, которые WADA хочет запретить проводить на территории России.
Рекомендации комитета Международного антидопингового агентства (WADA) о соответствии, касающиеся отстранения России от международных спортивных соревнований, не распространяются на чемпионат Европы по футболу 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации.
Как заявил функционер WADA, Евро-2020 не является мультиспортивным событием, поэтому России не грозит лишение права принять четыре матча турнира, а также отстранение национальной команды, которая прошла отбор в финальную часть чемпионата.
В понедельник стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал запретить проводить крупные международные соревнования на территории России, а российским спортсменам — участвовать в международных турнирах под национальным флагом. Окончательное решение о санкциях в отношении России будет принято исполкомом WADA 9 декабря.
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