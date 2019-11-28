Защита экс-беркутовцев утверждает, что они имели право стрелять на Майдане

Защита экс-бойцов «Беркута», обвиняемых в расстрелах участников Майдана 20 февраля в Киеве, утверждает, что они имели право стрелять.

Об этом сообщила в интервью Укринформу адвокат семей погибших Евгения Закревская.

«У нас в суде по расстрелу 20 февраля проскальзывает позиция обвиняемых: они имели право стрелять», — заявила она.

По словам адвоката, речь идет о пяти «беркутовцах».

«Защита подает ситуацию так, что они имели право стрелять, и это святое право милиции, ныне — полиции. И они считают людей, игнорирующих смертельную опасность, которые идут и собирают раненых, — ненормальными, наркоманами, боевиками. И они явно воевали, они были на одной стороне, протестующие были на другой стороне. Их философия: они должны были победить и они имели право мстить», — заявила Закревская.

Она также добавила, что о раскаянии среди обвиняемых якобы речь не идет.

Как сообщалось, по данным Генпрокуратуры, всего во время событий на Майдане пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.