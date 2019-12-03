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Главу «Укрзализныци» Кравцова могут уволить уже на следующей неделе

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Главу «Укрзализныци» Кравцова могут уволить уже на следующей неделе

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет «Укрзализныци» рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к Набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды.

А также рассмотрели вопрос его увольнения», — заявил Криклий.

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Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

«Ждём, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос», — отметил министр.

При этом сам Кравцов заявил, что инициировал заседание наблюдательного совета компании, только чтобы отчитаться о своей работе.

«Речь именно о том, что исключительно наблюдательный совет должен принимать кадровые решения. И мы инициируем отчет топ-менеджмента на фоне заявлений. Я продолжаю работать в штатном режиме», — заявил он.

Кравцов также уточнил, что намерен отчитаться перед набсоветом о проделанной им работе на посту главы компании.

Владислав Криклий, Евгений Кравцов
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