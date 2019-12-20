Уволить Кравцова из «Укрзализныци» могут уже до конца года

В Министерстве инфраструктуры Украины ожидают, что набсовет АО «Укрзализныця» освободит от должности председателя правления компании Евгения Кравцова до конца года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Украинскому Радио».

«Надеюсь, что в этом году мы уже получим эту информацию и сможем запустить конкурс на нового руководителя. Я очень на это рассчитываю. Независимо от изменения политиков, предприятие и Наблюдательный совет остаются независимыми, поэтому мы не можем на это влиять», — заявил Криклий.

По его словам, недавно состоялась встреча наблюдательного совета с менеджментом УЗ после которой осталось «много вопросов к действующему правлению». Криклий добавил, что в наблюдательном совете планируют поднимать вопрос о замене руководителя Укрзализныци.

Напомним, в начале декабря Криклий заявил о том, что в АО «Укрзализныця» состоится заседание наблюдательного совета на котором будет заслушан отчет руководства компании и рассмотрено заявление на увольнение председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова.

Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал наблюдательный совет АО «Укрзализныця» пересмотреть эффективность работы менеджмента и принять соответствующие кадровые решения для прекращения коррупции.