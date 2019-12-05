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«Слуга народа» Верещук выступила против правки Геруса по импорту из России

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«Слуга народа» Верещук выступила против правки Геруса по импорту из России

Депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук прокомментировала принятый вчера ВР Украины законопроект № 2233 по внесению правок в закон «о рынке электрической энергии» с учетом новой правки народного депутата Андрея Геруса, которая ограничит импорт из России исключительно на одном сегменте рынка — рынке двусторонних договоров.

В то же время правка Геруса сохраняет возможность поставки российской электроэнергии на «рынок на сутки вперед», а также полностью позволяет свободную поставку белоруской электроэнергии на любой сегмент украинского рынка.

«У нас были контракты с Россией на поставку электроэнергии. Они подвергались острой критике, в том числе и с моей стороны. Я убеждена, что это большой риск, поскольку такие прямые контракты увеличивают риски для наших отечественных производителей. Мы ведь сами производим электроэнергию. А тут оказывается, что мы должны импортировать, чтобы создать рынок. Для кого мы это рынок делаем? Я убеждена, что нам необходимо защищать отечественного производителя. Сегодня существуют риски, когда по заниженным ценам электроэнергия будет заходиться на рынок в неконтролируемом виде, например, через Белорусь. А наши предприятия не смогут даже по себестоимости продавать свою электроэнергию. Нынешняя правка должна была изменить ситуацию. Но теперь мы будем закупать ещё и у Белоруси! Ну, если у Белорусии так много электроэнергии, то я не знаю, кто мы», — поделилась своим видением ситуации Ирина Верещук.

Следует отметить, что Слуги Народа отказались поддержать правку народного депутата Алексея Кучеренко о полном запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Также слуги народа не поддержали правку Кучеренко, которая предлагала защитить украинский рынок электроэнергии от демпинговых цен, запретив продавать в Украине электроэнергию из России и Беларуси ниже цены, по которой она продается на границе.

Новая «поправка Геруса» оставит импорт электроэнергии из России и Беларуси на рынке «на сутки вперед», что грозит уничтожением отечественной генерации и угольной отрасли. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

«В пятницу на комитете мы заставили его отречься от своей же диверсии и предусмотреть в проекте закона № 2233 правку, отменяющую „правку Геруса“. Однако Герус не согласился закрыть импорт из России и Беларуси, если он поступает на рынок на сутки вперед. А это значит, что тот же ресурс продолжит поставляться в Украину. В объемах, которые способны остановить треть нашей генерации», — написал Кучеренко.

Он отметил, что российские и белорусские импортеры поставляют ток в Украину по демпинговым ценам — значительно ниже, чем продают населению и промышленности своих стран. И отметил, что такие действия являются антирыночными и должны стать предметом расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины.

«Белорусы и россияне поставляют сюда по ценам значительно ниже, чем продают у себя. Обратите внимание, россияне продают собственному населению на 40 процентов дороже, чем нам, а белорусы — почти на 80% дороже, чем собственной промышленности. Сегодня они сбили цену у нас на рынке до минимума... Демпинг россиян и белорусов, безусловно, является антирыночным. Нужно будет требовать от АМКУ немедленно разобраться с демпингом импортеров, которые стремятся к одному — убить нашу украинскую энергетическую и угольную промышленность», — подчеркнул Кучеренко.

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Напомним, вчера Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2233 по внесению правок в закон «О рынке электрической энергии» с правкой Андрея Геруса, которая оставляет возможность поставки российской электроэнергии, а также позволяет свободную поставку белоруской электроэнергии на украинский рынок.

За проголосовали 274 нардепа, в том числе 233 представителя фракции Слуги Народа и 10 депутатов ОПЗЖ.

электроэнергия, Андрей Герус, Ирина Верещук
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