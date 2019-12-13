Бюджет на 2020 год опубликовали в «Голосе Украины»

В газете Верховной Рады «Голос Украины» сегодня, 13 декабря, опубликован текст Закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».
Об этом сообщается на сайте издания.
Согласно документу на 2020 год, доходы Государственного бюджета Украины предусмотрены в сумме 1095,58 млрд гривен, расходы — 1182 млрд грн.
Объем государственного долга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд грн. Минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 гривни.
В 2020 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн.
Прожиточный минимум на детей возрастом до 6 лет: с 1 января 2020 — 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 грн. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн.
Напомним, что Верховная Рада 14 ноября приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (законопроект № 2000). Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 2 декабря. Президент Владимир Зеленский подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» 11 декабря.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016