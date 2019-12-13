В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика

Запуск электронного кабинета застройщика является первым шагом на пути по борьбе с коррупцией в строительной сфере, до декабря 2020 года должна заработать электронная система, в которой будут зафиксированы все процессы в строительной сфере в Украине, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Строительство — это традиционно одна из наиболее коррупционных сфер. Все эти 5 долларов за метр и тому подобное — все это хорошо известно. Поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является одним из важнейших заданий. И именно поэтому презентация этого продукта, являющегося первым серьезным шагом в борьбе с коррупцией, очень важна», — сказал Гончарук на презентации электронной государственной услуги «Кабинет застройщика» в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в начале система будет работать для наименее рисковых объектов строительства (СС1), но доля которых превышает 80% рынка.
По словам премьера, в ближайшие несколько месяцев система должна заработать и для других объектов. «Есть указ президента, где нам поручено, чтобы до декабря месяца следующего года заработала большая электронная система, которая будет оцифровывать вообще все процессы, которые происходят в строительстве», — отметил Гончарук.
Как сообщалось, электронный кабинет застройщика в рамках Единой электронной системы в сфере строительства должен начать работу 24 декабря 2019 года.
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