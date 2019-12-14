В среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе

В среду, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», — сказал министр в пятницу вечером в эфире телеканала «Интер».
Глава МИД выразил надежду на то, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: «группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки (на обмен — Ред.)».
Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.
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