Джулиани привез Трампу важную информацию из поездки в Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки в Украину, сообщает The Wall Street Journal.
По словам Джулиани, по возвращении в Нью-Йорк в прошлую субботу, 7 декабря, ему сразу же позвонил Трамп. Адвокат заявил ему, что смог получить «больше, чем ты можешь себе представить». Cвои выводы он намерен изложить в 20-страничном докладе для президента.
О поездке Джулиани в начале декабря сообщила The New York Times. Адвокат Трампа посетил Будапешт и Киев, где встретился с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. Поездка Джулиани была связана с подготовкой документального сериала, который позиционируется как «республиканская альтернатива слушаниям по импичменту».
Как отмечает WSJ, в сериале речь пойдет об украинской частной газодобывающей компании Burisma. Газета пишет, что помимо Венгрии и Украины Джулиани также посетил Кипр, где зарегистрирована компания, и Латвию. Ранее в сентябре он предположил, что Burisma отмыла $3 млн, перечислив деньги с Украины в Латвию, из Латвии — на Кипр, а оттуда — в США.
Напомним, в начале декабря комитет по разведке палаты представителей американского конгресса в рамках процедуры импичмента Трампу обнародовал 300-страничный доклад. В документе говорится, что президент США предпринимал действия ради своего переизбрания, чтобы нанести ущерб перспективам бывшего вице-президента Джо Байдена — своего соперника на выборах 2020 года.
Демократы пришли к выводу, что Трамп пытался надавить на украинского президента Владимира Зеленского и потребовать от него инициировать расследование в отношении сына Байдена, Хантера, который до 2019 года был членом совета директоров Burisma. Как говорится в документе, президент США просил Зеленского работать с Джулиани для продвижения собственных интересов.
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