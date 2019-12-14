Войти
Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter
их нравы
Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter
В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика
реформы
В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Джулиани привез Трампу важную информацию из поездки в Украину

407
Джулиани привез Трампу важную информацию из поездки в Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки в Украину, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Джулиани, по возвращении в Нью-Йорк в прошлую субботу, 7 декабря, ему сразу же позвонил Трамп. Адвокат заявил ему, что смог получить «больше, чем ты можешь себе представить». Cвои выводы он намерен изложить в 20-страничном докладе для президента.

О поездке Джулиани в начале декабря сообщила The New York Times. Адвокат Трампа посетил Будапешт и Киев, где встретился с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. Поездка Джулиани была связана с подготовкой документального сериала, который позиционируется как «республиканская альтернатива слушаниям по импичменту».

Как отмечает WSJ, в сериале речь пойдет об украинской частной газодобывающей компании Burisma. Газета пишет, что помимо Венгрии и Украины Джулиани также посетил Кипр, где зарегистрирована компания, и Латвию. Ранее в сентябре он предположил, что Burisma отмыла $3 млн, перечислив деньги с Украины в Латвию, из Латвии — на Кипр, а оттуда — в США.

Напомним, в начале декабря комитет по разведке палаты представителей американского конгресса в рамках процедуры импичмента Трампу обнародовал 300-страничный доклад. В документе говорится, что президент США предпринимал действия ради своего переизбрания, чтобы нанести ущерб перспективам бывшего вице-президента Джо Байдена — своего соперника на выборах 2020 года.

Читайте также: Украина ведет переговоры по визиту Зеленского в Вашингтон

Демократы пришли к выводу, что Трамп пытался надавить на украинского президента Владимира Зеленского и потребовать от него инициировать расследование в отношении сына Байдена, Хантера, который до 2019 года был членом совета директоров Burisma. Как говорится в документе, президент США просил Зеленского работать с Джулиани для продвижения собственных интересов.

Дональд Трамп, Рудольф Джулиани
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 14 декабря 2019
Пятница, 13 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016