Китай отложил введение пошлин на американские товары

Китай отложил введение новых пошлин на импортируемые товары из США, которое было запланировано на 15 декабря. Об этом говорится в сообщении комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР.
Новые пошлины должны были в том числе коснуться автомобилей и автозапчастей, произведенных в Соединенных Штатах.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не будет накладывать пошлины на китайские товары, которые собирались ввести 15 декабря. По словам Трампа, США и Китаю удалось договориться. Он отметил, что Китай в том числе согласился на структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров.
В августе после переговоров с Китаем Трамп сообщил, что с 1 сентября США введут дополнительные пошлины в 10% на китайские товары общей стоимостью $300 млрд. Позже для определенных товаров введение пошлин было отложено до 15 декабря. В Китае заявили о симметричном ответе. Часть пошлин также собирались взимать с 1 сентября, другие — с 15 декабря.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016