Войти
Зеленский определил «формулу будущего Украины»
позиция
Зеленский определил «формулу будущего Украины»
Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе
мирный процесс
Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

торговля
RSS

Китай отложил введение пошлин на американские товары

134
Китай отложил введение пошлин на американские товары

Китай отложил введение новых пошлин на импортируемые товары из США, которое было запланировано на 15 декабря. Об этом говорится в сообщении комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Новые пошлины должны были в том числе коснуться автомобилей и автозапчастей, произведенных в Соединенных Штатах.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не будет накладывать пошлины на китайские товары, которые собирались ввести 15 декабря. По словам Трампа, США и Китаю удалось договориться. Он отметил, что Китай в том числе согласился на структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров.

Читайте также: Десятки тысяч «сардин» вышли на акцию протеста в Риме

В августе после переговоров с Китаем Трамп сообщил, что с 1 сентября США введут дополнительные пошлины в 10% на китайские товары общей стоимостью $300 млрд. Позже для определенных товаров введение пошлин было отложено до 15 декабря. В Китае заявили о симметричном ответе. Часть пошлин также собирались взимать с 1 сентября, другие — с 15 декабря.

США, Китай, пошлины
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 15 декабря 2019
Суббота, 14 декабря 2019
Пятница, 13 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016