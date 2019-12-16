Милованов опроверг информацию о своей отставке, Малюська держит интригу

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке, которую ранее распространили СМИ со ссылкой на экс-депутата фракции «Слуга народа» Анну Скороход.

«Тут говорят, что я написал заявление об отставке — это вранье. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы», — сказал Милованов в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом министр юстиции Денис Малюська в Facebook написал, что будет «держать интригу».

Ранее в некоторых СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.