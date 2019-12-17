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Под Верховной Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией

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Под зданием Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга против принятия закона о рынке земли, сообщает Hromadske.

Как сообщается, представители организации «Нацональный корпус» попытались установить перед Верховной Радой палатки. Полицейские уточнили, есть ли у них разрешение на установку палаток, после чего произошла стычка.

Отмечается, что представители «Нацкорпуса» облили полицейских зеленкой. Также был применен слезоточивый газ, однако кто именно его использовал, неизвестно.

Отмечается, что в столкновениях пострадали двое журналистов — Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин. Их забрызгали слезоточивым газом.

Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала драку.

Отметим, что под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром проиходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации «АвтоЕвроСила», которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на «еврономерах», протестуют противники законопроекта № 0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410-1.

полиция, Национальный корпус, рынок земли
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