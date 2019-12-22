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Макрон отказался от положенной ему по закону пенсии

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Макрон отказался от положенной ему по закону пенсии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заранее отказывается от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства. Об этом сообщил в воскресенье газете Le Parisien один из советников главы правительства из Елисейского дворца.

По его словам, решение президента касается как пенсии, которая положена ему по завершении первого срока нахождения на высшем государственном посту, истекающего в мае 2022 года, так и той выплаты, которая может ему выплачиваться в случае, если он победит на президентских выборах и останется на второй срок, до 2027 года. Также Макрон отказался от положенного ему по закону пожизненного поста в Конституционном совете, сообщил советник.

Пенсия бывшим президентам Франции была учреждена законом от 1955 года и в настоящее время составляет €6220 в месяц. Эта сумма не зависит ни от срока пребывания на посту президента, ни от его возраста или личного достояния. Зарплата члена Конституционного совета равна €13500 в месяц.

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Как подчеркнули в Елисейском дворце, решение Макрона обосновано желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране». «Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», — добавил советник президента Франции.

Во Франции третью неделю продолжаются забастовки и акции протеста против пенсионной реформы. Также представители ряда профессий, в частности, медики, учителя и полицейские, требуют их повышения.

пенсионная реформа, Эммануэль Макрон
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