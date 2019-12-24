Милованов прокомментировал планы приватизациии ОПЗ и Центрэнерго

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что верит в приватизацию Центрэнерго и Одесского припортового завода, но отметил, что любое крупное предприятие — это год-полтора подготовки.

Об этом он сказал liga.net.

На вопрос, верит ли онв большую приватизацию ОПЗ и Центрэнерго, учитывая, что рядом с ними фигурируют такие фамилии как Фирташ и Коломойский, министр ответил:

«Давайте говорить о бизнес-составляющей. Все остальные вещи, например, долги предприятий — это должна быть ответственность государства, она должна отделить негатив от качественной составляющей своих предприятий и продавать все, что хорошо работает».

По его словам, государство готово на такой шаг.

«Но нужно понимать, что любое крупное предприятие — это год-полтора подготовки. Поэтому приватизация — это реально. Сложно, но реально», — сказал он.

Напомним, ранее в Фонде госимущества заявили, что ожидаемая дата продажи Одесского припортового завода — конец 2020 года.

Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация «Центрэнерго» может состояться в 2020-2021 годах.