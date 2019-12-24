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У Проминвестбанка осталось последнее отделение в Украине

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У Проминвестбанка осталось последнее отделение в Украине

Проминвестбанк закрыл шесть отделений по Украине с октября 2019 года, оставив лишь одно в Киеве, сообщили в банке во вторник.

Согласно сообщению на сайте финучреждения, с 3 января 2020 года обслуживание всех юридических лиц-клиентов Проминвестбанка будет проводиться в Левобережном отделении на бульваре Перова, 28.

Согласно данным Национального банка Украины, в начале 2019 года региональная сеть Проминвестбанка насчитывала 56 отделений.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года ПИБ объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей, а в начале декабря — о прекращении сотрудничества Mastercard и остановки обслуживания карточных счетов юрлиц-клиентов.

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Акции украинских «дочек» российских банков, включая ПИБ, были арестованы в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

С тех пор идут судебные процессы в Украине за право выставить эти акции на аукцион.

Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Проминвестбанк
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