У Проминвестбанка осталось последнее отделение в Украине

Проминвестбанк закрыл шесть отделений по Украине с октября 2019 года, оставив лишь одно в Киеве, сообщили в банке во вторник.
Согласно сообщению на сайте финучреждения, с 3 января 2020 года обслуживание всех юридических лиц-клиентов Проминвестбанка будет проводиться в Левобережном отделении на бульваре Перова, 28.
Согласно данным Национального банка Украины, в начале 2019 года региональная сеть Проминвестбанка насчитывала 56 отделений.
Как сообщалось, в конце ноября 2019 года ПИБ объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей, а в начале декабря — о прекращении сотрудничества Mastercard и остановки обслуживания карточных счетов юрлиц-клиентов.
Акции украинских «дочек» российских банков, включая ПИБ, были арестованы в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.
С тех пор идут судебные процессы в Украине за право выставить эти акции на аукцион.
Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.
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