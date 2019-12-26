Минэкономики собирается бороться с падением промышленности с помощью штаба

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено подписать с представителями промышленности меморандум по стратегии и плану действий, направленных на защиту и развитие промышленности, поскольку падение промышленности приобрело системный характер.
Об этом написал министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
«Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью по первоочередным шагам, стратегии и плану действий по защите и развитию промышленности», — написал Милованов.
Он также отметил, что начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в составе которого, помимо представителей промышленных предприятий, — «Укрзализныця» и морские порты.
«Уже разработано 13 направлений — векторов действий, которые будут скоро обнародованы», — добавил Милованов.
По словам министра, если ранее падение промышленности объяснялось действием отдельных факторов, то сейчас падение углубилось — оно идет шестой месяц подряд и охватило почти все виды промышленности.
Положительные результаты показали только химическое, мебельное производство, ремонт и монтаж оборудования.
«Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, вместе с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность отечественных производителей», — подчеркнул глава Минэкономики.
При этом Милованов отмечает ускорение роста строительства.
«В январе-ноябре 2019 года в строительстве рост ускорился до 21,3% (плюс 20,8% в январе-октябре 2019 года). Данные результаты, в первую очередь, обусловлены значительным увеличением строительства инженерных сооружений и нежилых зданий, которое активно финансировалось за счет государственного и местных бюджетов, средств международных доноров и собственных средств предприятий. Вместе с тем в жилом строительстве рост был достаточно незначительным», — написал Милованов.
Напоминим, что объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%.
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