В Австралии расширяются лесные пожары

На южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Спасатели сообщили, что в ближайшие 12-36 часов в штате Виктория ожидается «очень опасная и динамичная ситуация». Власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня.
Несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.
«Если поступит указание ехать, то вы должны выехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашу безопасность», — сказал глава правительства Виктории Дэниел Эндрюз.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Австралии погибли 25 человек. Огнем было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, тысячи домов и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи.
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