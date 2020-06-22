Украина готова обратиться в международные суды из-за сбитого Ираном лайнера

Украина обратится в международные судебные структуры, если Иран не будет сотрудничать в расследовании гибели сбитого в январе украинского Boeing и урегулировании других вопросов двусторонних отношений, связанных с катастрофой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью канадской газете The Globe and Mail.
«Я надеюсь, что мы сможем, в конце концов, рассчитывать на такую политику со стороны иранского правительства, которая будет ориентирована на результат, — сказал он. — Дело не только в том, что они не возвращают нам „черные ящики“, но и в других данных ими обещаниях. Они должны официально извиниться, они должны выплатить достойные компенсации, сделать то, что они обещали. Если этого не случится, у нас не останется выбора — мы обратимся в международные суды, и Иран об этой нашей позиции знает».
Зеленский не уточнил, в какую именно международную судебную инстанцию намерена обратиться Украина. Он также отметил, что пока Иран объясняет промедление с выполнением обещаний последствиями пандемии коронавируса, однако «эту проблему нельзя откладывать бесконечно, потому что мы уже и так достаточно долго ждем».
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