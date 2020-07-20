Украина ждет результатов расшифровки «черных ящиков» и начала переговоров с Ираном

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в январе возле Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 в французском Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации начнется с согласования методики считывания информации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков», — написал Зеленский в соцсети Facebook.

«Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования. Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки „черных ящиков“ и начала переговорного процесса с Ираном», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что родственники погибших заслуживают знать правду о трагедии, а Иран должен провести прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января заявили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

«Черные ящики» прибыли в Лион в субботу, 18 июля, на условиях повышенной секретности и уже находятся в лаборатории.