Суд Швейцарии обязал РФ выплатить украинским компаниям более $80 миллионов за потери в Крыму

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому РФ должна выплатить более $80 млн 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате аннексии Крыма.
Об этом сообщает Swiss Info.
«Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около 82,1 млн долларов 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается, суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.
Так, в одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу.
Москва также заявляла, что аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимной защите инвестиций от 1998 года, неприменими. Согласно этому договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.
Отмечается, что за возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них «Укрнафта», подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.
По мнению Федерального суда в Лозанне компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.
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