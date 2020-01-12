В Госдепе заявили, что США дипломатически и экономически изолируют Иран

Основной целью американской политики в отношении Ирана является усиление его изоляции. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.
Она отметила, что многие интересуются стратегией Вашингтона после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет.
«Наша стратегия — дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна», — сказала Ортагус.
Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был «террористом номер один в мире».
В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016