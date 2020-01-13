Столар с подельниками получили разрешение застроить парковку в центре Киева

ООО «Укржилстрой» связанное с народными депутатами от ОПЗЖ Вадимом Столаром и Дмитрием Исаенко, в сентябре получило разрешение на строительство многофункционального комплекса на ул. Большая Васильковская у входа в метро «Дворец Украина».

Об этом свидетельствует реестр Госархстройинспекции Украины, передают Наші Гроші.

Речь идет о двух участках площадью 0,64 га и 0,21 га. Первый принадлежит «Укржилстрой» на праве частной собственности, а вторую фирма арендует у города. Как свидетельствует проект строительства, под видом «многофункционального комплекса» будет построено две жилых высотки свыше 30 этажей на почти 500 квартир.

Такая застройка не соответствует Генплану Киева, ведь указанные участки находятся на территории общественных зданий и сооружений, и строить жилье на них нельзя.

Высота зданий по проекту составит 98,5 м. Фактический процент застройки участка составляет 98%, что более чем втрое превышает норматив, составляет 30%.

Кроме того, по данным источников «Наших грошей», застройщики не согласовали проектную документацию с КП «Киевский метрополитен», а также не получили заключение органа охраны культурного наследия.

Подрядчиком строительства является ООО «Спецмехбуд 21», которое входит в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко. Исаенко является бизнес-партнером бывшего заместителя руководителя Департамента градостроительства КГГА, а ныне девелопера Андрея Вавриша. Именно Исаенко в 2010 году привел Вавриша, который не имел профильного образования, на должность в департамент градостроительства КГГА.

Проектировщиком «многофункционального комплекса» является ОАО «Киевпроект», основным владельцем которого является кипрская компания «Кроне Венчерз Лимитед» (Traylory Ventures Limited), а руководителем — Роман Гладуняк.

Это бывший глава Главного управления контроля за благоустройством КГГА во времена мэра Леонида Черновецкого, фигурант уголовного производства о незаконной достройку этажей здания по ул. Паньковской, 25 в Киеве.

Гладуняк также является руководителем ООО «Укржилстрой», учредителями которого являются венчурные фонды «Генезис» (30%) и «Мэдисон» (10%), а также ООО «КУА» Система капитального инвестирования «, действующей в интересах венчурного фонда «Третий инвестиционный фонд СКИ» (40%), и Оксана Поляруш (20%), которая присоединилась в состав учредителей в августе.

Фонды «Генезис» и «Мэдисон» находятся в управлении ООО "КУА"Гарантия", единственным владельцем которого с октября 2018 является Вадим Столар, нынешний нардеп от ОПЗЖ.

Собственниками ООО «КУА «СКИ» является кипрская компания "Валдез Лимитед "(Valdeze Limited) и Ярослав Зозуля, а руководителем — Ирина Яворская.