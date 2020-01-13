Стало известно, когда в Раду внесут законопроект о референдуме

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме будет внесён на рассмотрение парламента в начале следующей сессии.
«У меня на руках сейчас распоряжение главы Верховной Рады о создании рабочей группы по разработке законопроектов о народовластии. Вы знаете, что эта рабочая группа собиралась уже 6 раз. Мы наработали целую структуру законопроектов, которые касаются народовластия. Оно не решается одним законом о референдуме, но он стал первым в нашей разработке. Я глубоко убеждён, что в начале следующей сессии он будет внесён на рассмотрение Верховной Рады», — заявил Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Напомним, что нынешняя, вторая сессия Верховной Рады IX созыва, заканчивается в январе текущего года.
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