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В Раде опровергли повышение зарплаты депутатам до 100 тысяч
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В Раде опровергли повышение зарплаты депутатам до 100 тысяч

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В Раде опровергли повышение зарплаты депутатам до 100 тысяч

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В Раде опровергли повышение зарплаты депутатам до 100 тысяч

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов заявил, что информация о повышении заработной платы народных депутатов до 100 тысяч гривен, которая появилась в некоторых средствах массовой информации, не соответствует действительности.

«Я думаю все из вас видели информацию в СМИ касательно повышения заработной платы народных депутатов. Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тысяч, где-то я читал про 150 тысяч гривен. Изменение заработной платы составляет около 3 тысяч гривень и связано оно с повышением прожиточного минимума», — заявил Разумов на открытии утреннего заседания Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, спикер парламента предложил во время часа вопросов к правительству заслушать министров и премьер-министра Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

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Ранее бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в Facebook заявил, что зарплата народных депутатов с 1 января будет увеличена в 2,5 раза — до 100 тыс. грн. Также он заявил, что повышение зарплат для топ-чиновников составило 3,5-5 раз.

депутаты, Дмитрий Разумков
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