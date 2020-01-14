СБУ с начала года уже закрыла более 400 нелегальных заправок

Служба безопасности Украины с начала этого года в 9 областях Украины прекратила деятельность 407 нелегальных автозаправок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В результате проверочных мероприятий с начала этого года в 9 областях была выявлена и пресечена деятельность еще 407 нелегальных заправок», — говорится в сообщении.

В частности, оперативники спецслужбы разоблачили 285 нелегальных АЗС в столичном регионе. Заправки действовали с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов. Сбыт горючего сомнительного качества происходил в обход налогового законодательства.

По аналогичной схеме действовали подпольные заправочные комплексы на Хмельнитчине. Сотрудники СБУ обнаружили на территории области 38 нелегальных заправок. По оперативной информации, ежедневно злоумышленники сбывали до 5 тонн контрафактного бензина и тонну дизельного топлива. Во время следственных действий правоохранители изъяли имущество и оборудование более чем на 1,5 миллиона гривен, документацию, печати и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

В южном регионе правоохранители закрыли 52 нелегальных автозаправки: 25 — в Одесской области, 19 — в Николаевской, 8 — в Запорожской. Изъяты почти 300 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов на 6,5 миллиона гривен.

В центральной Украине Служба блокировала противоправную деятельность 16 АЗС. На 7 нелегальных автозаправках, действовавших в Кировоградской области, правоохранители обнаружили оборудования и контрафакта на сумму 5 млн гривен. В Винницкой области — разоблачены 9 нелегальных заправок. Изъяты более 10,5 тонны сжиженного газа и 30 тонн дизтоплива сомнительного происхождения, оборудование, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.

Кроме того, в Виннице правоохранители блокировали работу несертифицированной нефтебазы, которая была расположена рядом с жилым массивом и могла представлять опасность для местных жителей. Сейчас контрафактное топливо изъято, имущество базы арестовано.

В районе проведения операции Объединенных сил правоохранители пресекли деятельность еще 16 незаконных АЗС. На технологическое оборудование и контрафактное топливо общей стоимостью 5,5 миллиона гривен наложен арест.

По всем фактам противоправного функционирования АЗС открыто несколько уголовных производств. Точные суммы нанесенного государству ущерба устанавливаются.

В конце года СБУ в рамках более 20 уголовных производств пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправок во всех регионах Украины.

По информации пресс-службы Офиса генерального прокурора, правоохранители прекратили деятельность 631 нелегальной АЗС.

Как сообщалось, 26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота топлива.