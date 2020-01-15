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Суд признал многомиллиардные долги бизнес-империи семьи Авраменко перед банками, а правоохранители расследуют уголовные дела платежной системы EasySoft

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Суд признал многомиллиардные долги бизнес-империи семьи Авраменко перед банками, а правоохранители расследуют уголовные дела платежной системы EasySoft

Хозяйственный суд Донецкой области признал требования банков к кондитерской компании АВК на общую сумму около 4,5 млрд грн. Такое решение суд принял 24 декабря в деле о банкротстве, которое было открыто в 2016 году, пишет Лига.Бизнес.

Вместе с тем, как отмечает издание For-ua, правоохранители расследуют многочисленные уголовные дела по компаниям, которые принадлежат братьям Авраменко – Алексею и Антону. Их подозревают в отмывании денег для букмекерских контор в 2011-2018 гг., а также использовании их фирмы и системы EasySoft для продажи наркотиков.

Речь идет о требованиях Всеукраинского банка развития (ВБР) Александра Януковича на сумму 439 млн грн, Райффайзен Банка Аваль - на 400 млн грн, Проминвестбанка, «дочки» российского ВЭБа, - на 1,3 млрд грн и Сбербанка Украина - на 1,4 млрд грн.

Кроме того, отдельно суд признал требования кредиторов, обеспеченные залогом (ипотекой) имущества должника. Среди них - требования ВБР на 199,7 млн грн, Райффайзен Банка Аваль на 42,5 млн грн), Проминвестбанка (489,3 млн грн), Сбербанка Украина (442,3 млн грн). Общая сумма этих требований превышает 1 млрд грн.

В январе 2018 года Сбербанк отсудил у АВК кондитерскую фабрику в Мукачево и земельный участок площадью 1,3 га. В декабре 2018 года Проминвестбанк отсудил у компании фабрику в городе Днепре. В июне 2019-го «АВК» проиграла Сбербанку кондитерскую фабрику в оккупированном Донецке.

По данным госреестра, конечными бенефициарами «АВК» являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец. Согласно данным youcontrol, в бизнес империю Владимира Авраменко и его семьи входит около 30 юридических лиц (фабрик АВК), а также наиболее известные ООО «ФК «Контрактовый дом» (терминалы «EasyPay»), которое в данным момент в равных долях принадлежит его сыновьям Авраменко Алексею и Антону, а ранее принадлежащее самому Владимиру Авраменко. Также братьям Авраменко принадлежит ООО «ИЗИ СОФТ» и ООО «Украинская платежная система».

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ООО «ИЗИ Софт» братья Авраменко судятся с Фондом гарантирования вкладов относительно ликвидации ПАО Банк «Траст» , которым владел их отец. Банк был отнесен НБУ к категории неплатежеспособных в конце 2016 года. На тот момент Владимиру Авраменко принадлежало около 78,9% банка.

ООО «ИЗИ СОФТ», ООО «Украинская платежная система» и ООО «ФК «Контрактовый дом», которые принадлежат семье Авраменко фигурируют в многочисленных уголовных делах по отмыванию денег незаконного на территории Украины букмекерского бизнеса в 2011-2018 годах.

Также как писало издание Багнет, правоохранители обратили пристальное внимание на аферы Авраменко с электронными деньгами и дистрибьютерство EasyPay в наркотрафике. Открыто свыше 10 производств по отношению ФК «Контрактовый Дом», в котором следователи просят доступ к кошелькам EasyPay в рамках досудебных расследований.

АВК, Алексей Авраменко, EasyPay, Антон Авраменко
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