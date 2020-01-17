Глава одесской налоговой, пойманная на взятке, вышла из СИЗО

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую арестовали с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога за предложение взятки, вышла из СИЗО после внесения средств.
Об этом рассказала пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП
"За и.о. начальника одесской налоговой внесли залог и даже справку об этом получили, поэтому она вышла из СИЗО. Но на ней остались все возложенные в постановлении обязанности", - отметила она.
После внесения залога и выхода из СИЗО Чеботарева обязана прибывать по первому требованию следователя, прокурора или судьи, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.
Кто именно заплатил залог, Чемерис не сообщила.
По данным источников УП, почти миллион гривен внес за Чеботарёву ее товарищ.
Напомним, что Чеботареву уличили в предложении и предоставлении 25 тысяч долларов взятки прокурору. За взятку прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.
Действия Чеботаревой квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УК (дача взятки должностному лицу).
Вместе с Чеботаревой к ответственности привлекают ее первого заместителя Владимира Мосийчука.
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