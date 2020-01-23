Майкл Блумберг уже потратил на свою рекламу четверть миллиарда долларов

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, объявивший о намерениях баллотироваться в президенты США от Демократической партии, уже потратил на политическую рекламу более $250 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование компании Advertising Analytica, отслеживающей тенденции в затратах на рекламу в ходе избирательных кампаний.
По ее данным, Блумберг из личных средств уже потратил $209,3 млн на рекламу на общедоступном телевидении, еще $13,7 млн ушло на рекламу на платных каналах. На рекламу по радио предприниматель потратил $1,1 млн, а на цифровых платформах — $27,2 млн.
Как подсчитали в Advertising Analytica, Блумберг потратил на политическую рекламу на $116 млн больше, чем его его соперник-демократ Том Стейер, который, так же как и экс-мэр Нью-Йорка, полагается на свое личное состояние в вопросе финансирования избирательной кампании. Расходы Блумберга на рекламу более чем в восемь раз превышают затраты сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, направившего на эти цели $26,8 млн.
В исследовании говорится, что действующий президент США Дональд Трамп, который намерен переизбираться на второй срок, к настоящему времени потратил на политрекламу около $46 млн. В основном эти средства были направлены его штабом на цифровую рекламу.
В отличие от своих конкурентов по Демократической партии Блумберг ориентирован на те штаты, где праймериз будут проходить позднее, пишет Bloomberg. По подсчетам Advertising Analytica, он потратил 12,8 млн в Лос-Анджелесе и 12,5 млн в Нью-Йорке, а также совершил семизначную покупку эфирного времени на других рынках Калифорнии, так же как и в Техасе, Иллинойсе и Флориде.
Две недели назад Блумберг заявлял, что планирует потратить $1 млрд на президентскую кампанию. Он отметил, что даже если он сам не будет выдвинут на пост главы государства от Демократической партии, его деньги будут потрачены на оказание помощи другим оппонентам Дональда Трампа — Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен.
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