Кравцов сообщил о рекордной прибыли «Укрзализныци» за 2019 год

«Укрзализныця» ожидает прибыль по итогам 2019 года на уровне 2,5-3 млрд гривен.
Об этом сообщил глава УЗ Евгений Кравцов в интервью BBC News Україна.
«Укрзализныце» удалось из убытков более чем 5 млрд грн выйти на рекордную доходность. Предварительно за прошлый год мы выходим на прибыль 2,5-3 млрд грн«, — заявил Кравцов.
В тоже время Кравцом напомнил про убыточность пассажирских перевозок и потребность в докапитализации.
«Пассажирские перевозки приносили $200-500 млн убытка в год. Компания „съедала“ свою амортизацию, не возобновляла подвижной состав, износ которого сейчас составляет около 80%. Да, сейчас работаем стабильно, но для повышения качества нам нужны большие капитальные затраты», — добавил руководитель УЗ.
Напомним, 30 декабря глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.
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