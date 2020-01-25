Войти
Путину доверяют почти две трети россиян
соседи
Путину доверяют почти две трети россиян
Зеленский призвал израильский бизнес инвестировать в Украину
официально
Зеленский призвал израильский бизнес инвестировать в Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Россия начала прорабатывать эвакуацию своих граждан из Китая

139
Россия начала прорабатывать эвакуацию своих граждан из Китая

Посольство России вместе с китайской стороной прорабатывает организацию выезда россиян из провинции Хубэй и города Ухань, закрытого из-за коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Российский дипломат отметил, что на запрос о порядке выезда российских граждан из Уханя официального ответа пока нет. Тем не менее в диппредставительство продолжают поступать просьбы от россиян сообщить им, как можно покинуть Хубэй и Ухань.

По словам Егорова, для сбора запросов от россиян была открыта специальная линия. В посольстве обрабатывают все обращения и заносят их в список и передают китайской стороне.

«Мы исходим из того, что город закрыт, население города, в том числе и российские граждане, покинуть город не могут, как ранее объявили китайцы, в случае нарушения этого порядка, может последовать наказание, вплоть до уголовной ответственности», — добавил он.

Читайте также: Большинство людей идиоты. Что делать?

Переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя, где произошла вспышка вируса и который закрыт на карантин, ведут также США и Франция (в обеих странах есть подтвержденные случаи заражения). Так, французские дипломаты ведут переговоры с китайскими властями с целью вывоза своих граждан, оказавшихся в Ухане, автобусами, сообщает Le Figaro. Штаты собираются организовать чартерный рейс, чтобы вывести из закрытого города своих граждан, пишет The Wall Street Journal.

Россия, вирус, Ухань
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 25 января 2020
Пятница, 24 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016