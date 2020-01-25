Россия начала прорабатывать эвакуацию своих граждан из Китая

Посольство России вместе с китайской стороной прорабатывает организацию выезда россиян из провинции Хубэй и города Ухань, закрытого из-за коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Российский дипломат отметил, что на запрос о порядке выезда российских граждан из Уханя официального ответа пока нет. Тем не менее в диппредставительство продолжают поступать просьбы от россиян сообщить им, как можно покинуть Хубэй и Ухань.

По словам Егорова, для сбора запросов от россиян была открыта специальная линия. В посольстве обрабатывают все обращения и заносят их в список и передают китайской стороне.

«Мы исходим из того, что город закрыт, население города, в том числе и российские граждане, покинуть город не могут, как ранее объявили китайцы, в случае нарушения этого порядка, может последовать наказание, вплоть до уголовной ответственности», — добавил он.

Переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя, где произошла вспышка вируса и который закрыт на карантин, ведут также США и Франция (в обеих странах есть подтвержденные случаи заражения). Так, французские дипломаты ведут переговоры с китайскими властями с целью вывоза своих граждан, оказавшихся в Ухане, автобусами, сообщает Le Figaro. Штаты собираются организовать чартерный рейс, чтобы вывести из закрытого города своих граждан, пишет The Wall Street Journal.