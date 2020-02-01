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Итоговое голосование по импичменту Трампа пройдет 5 февраля

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Итоговое голосование по импичменту Трампа пройдет 5 февраля

Сенат Конгресса США назначил на среду, 5 февраля, голосование по двум статьям обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Члены верхней палаты законодательного органа большинством голосов одобрили в пятницу соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

Голоса разделились четко по партийной линии: 53 республиканца поддержали инициативу, 47 демократов высказались против.

Лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер попытался внести в документ ряд поправок. Он предлагал вызвать в качестве свидетелей на процесс бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, а также обязать Пентагон и Госдепартамент предоставить документацию по процедуре импичмента. Сенатор-демократ Крис Ван Холлен внес на голосование вопрос о предоставлении председательствующему на процессе главе Верховного суда США Джону Робертсу право вызова свидетелей и затребования документов у вашингтонской администрации. Все эти предложения были отклонены республиканским большинством.

Согласно утвержденной резолюции Макконнелла, в оставшиеся дни никакие новые аргументы больше к делу приобщаться не будут. Сенаторы соберутся в понедельник, 3 февраля в 11:00 (18:00 по Киеву), чтобы заслушать заключительные прения обвинителей, выбранных Палатой представителей, и команды защитников Трампа. Каждой стороне отводится по два часа на выступление. После этого сенаторы пояснят решение, которое они собираются принять по поводу импичмента главы государства.

В среду, 5 февраля, пройдет итоговое голосование в рамках процедуры импичмента, во время которого, как ожидается, Трамп будет оправдан. Оно начнется в 16:00 по местному времени (23:00 по Киеву среды). Макконнелл отметил, что голосование пройдет «без дебатов и промежуточных шагов». При этом многие сенаторы-республиканцы в беседе с журналистами признавались, что планировали провести итоговое голосование в пятницу вечером. По данным газеты The Washington Post, Макконнелл позвонил президенту, прежде чем представить данную резолюцию. Трамп «дал добро» на внесение инициативы после ее обсуждения с сенатором, отметило издание.

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Как проинформировала газета, глава государства и его помощники в Белом доме хотят заручиться поддержкой хотя бы одного сенатора-демократа, который проголосовал бы за оправдательный приговор.

Таким образом, Трамп 4 февраля, как и Билл Клинтон более 20 лет назад, выступит с ежегодным посланием «О положении страны» перед Сенатом и Палатой представителей в ситуации, когда в верхней палате законодательного органа еще не завершился судебный процесс в рамках импичмента.

Дональд Трамп, импичмент, политика Трампа
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