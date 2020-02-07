Законопроект о земле продолжат рассматривать 18 февраля

Народные депутаты приостановили рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на пленарном заседании в пятницу и приступили к рассмотрению других вопросов повестки дня.
Как передает «Интерфакс-Украина», в настоящее время уже рассмотрено 216 поправок к законопроекту № 2178-10. Депутаты продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.
Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.
Как ранее сообщалось, при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.
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