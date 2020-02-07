Сийярто в Киеве назвал условия встречи Орбана и Зеленского

Украина и Венгрия договорились об условиях, при которых состоится встреча лидеров двух государств.
Об этом рассказали на пресс-конференции в Киеве вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Европейская правда.
Сийярто не стал связывать проведение переговоров на высшем уровне с решением вопроса о языке образования, который он назвал «сложным вопросом наших отношений». При этом Киев и Будапешт договорились, что этой встрече должно предшествовать заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
По словам Кулебы, эта комиссия соберется уже в следующем месяце.
«7 лет не заседала наша двусторонняя комиссия. Мы договорились уже в этом году провести заседание этой комиссии в Будапеште», — рассказал он.
«Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, это откроет путь для проведения уже весной встречи премьера Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского», — добавил Сийярто.
Сийярто также уточнил, что именно может быть согласовано на заседании комиссии. Языкового вопроса в перечне не прозвучало. Речь идет о застарелых проблемах, решения которых требует Украина, таких как открытие нового пропускного пункта на границе и разблокирование инфраструктурного кредита в 50 млн евро.
Как сообщалось, во время визита Сийярто также заявил, что Киев должен изменить языковые нормы еще и нового закона о среднем образовании.
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