Принадлежавшие Курченко активы ФК «Металлист» передадут госпредприятию «Харьков-Арена»

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер подписал распоряжение о создании госпредприятия «Харьков-Арена», которому будет передано в управление конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко активы ФК «Металлист».

Об этом говорится в распоряжении Кучера, размещенном на официальном сайте ХОГА.

«Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом», — говорится в уставе ГП «Харьков-Арена».

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, оказание услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведение спортивных соревнований различного уровня.

А также создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и PR-деятельность и тому подобное.

Уставной капитал составляет 1 тыс. грн.

Напомним, что ранее помещение на территории областного спорткомплекса «Металлист» в Харькове и тренировочную базу в пос.Высокий, конфискованные у беглого бизнесмена Сергея Курченко, передали в собственность государства.

По распоряжению Кабинета министров Украины от 11 апреля 2018 г. имущественные комплексы, конфискованные у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена», передавались в сферу управления облгосадминистрации.

В конце 2019 г. глава ОГА Алексей Кучер сообщил, что часть помещений стадиона «Металлист», часть детской футбольной академии «Металлиста», тренировочная база в пос.Высокий и другие объекты, конфискованные у Курченко, не были приняты в управление Харьковской ОГА.

По словам Кучера, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.