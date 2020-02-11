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Вернувшиеся в Киев после обмена экс-беркутовцы остаются подсудимыми

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Вернувшиеся в Киев после обмена экс-беркутовцы остаются подсудимыми

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что двое бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые после передачи в рамках обмена российской стороне вернулись в Киев, остаются в статусе подсудимых, но им не будут избирать меру пресечения, если они будут принимать участие в судебных заседаниях.

«Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и, соответственно, те люди, которые были обменены и которые в настоящее время вернулись — двое из них — они как были подсудимыми, они так сейчас и остаются подсудимыми. То есть процессуальный статус у них не изменился», — сказал Рябошапка в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Они изъявили свое желание принимать участие в судебном процессе и далее и, очевидно, кажется, 17 марта будет следующее заседание суда, и, очевидно, они будут иметь такую возможность и в суде у них будет возможность доказывать или приводить доказательства своей невиновности. Соответственно, на принципах соревновательности прокуратура будет доказывать свое видение процесса, и будет представлять свои доказательства вины, а они будут иметь возможность опровергать доказательства прокуратуры», — сказал генпрокурор.

На вопрос об избрании вернувшимся «беркутовцам» меры пресечения, руководитель ведомства сказал: «Решение об этом будет принимать суд». «Если они придут в суд, и не будут скрываться от суда, то, соответственно, вряд-ли будут основания говорить о том, что есть риски и есть основания для того, чтобы изменять меру пресечения. Если они не придут, не появятся на судебном заседании, то, соответственно, будем реагировать иначе», — сказал Рябошапка.

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Как сообщалось, 8 февраля на странице адвоката Александра Горошинского появилось открытое письмо двух обвиняемых в расстреле людей на Майдане Независимости в центре Киева в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые были переданы российской стороне в рамках обмена. Они заявили, что вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях, на который отстаивать свою невиновность. Они заявили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить «честное имя спецподразделения «Беркут».

Беркут, Руслан Рябошапка
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