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В Киеве в четвертый раз пройдет международный бизнес-форум «Level Up Ukraine 2020»

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21 февраля в КВЦ «Парковый» пройдет ежегодный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020. Мероприятие в 4-ый раз соберет в Киеве авторитетных спикеров, представителей власти, бизнеса и крупных бизнес-сообществ для того, чтобы совместными усилиями создавать условия для сотрудничества на принципах «win-win».

Как сообшили Капиталу организаторы, главная тема форума в 2020 году — принципы создания бОльшего. Level UP Ukraine выступает платформой для развития экосистемы, где власть, бизнес и общество разрабатывают условия, которые приводят к реальным действиям в Украине. Участники оформляют договоренности и создают общие matching projects, где каждый приобщается к новой модели взаимодействия на взаимовыгодных условиях.

Для достижения поставленных целей Форум предоставляет экспертизу спикеров о глобальных и локальных трендах, повышая академический бекграунд участников и выполняя образовательную функцию. Форум также предоставляет участникам независимый стол переговоров, за которым ключевые игроки и представители интересов граждан вырабатывают эффективные механизмы и инструменты развития страны.

Присутствующие иностранные инвесторы: от фондов до международных финансовых институций обозначают ключевые сферы инвестиций, а украинская сторона имеет возможность представить свои решения согласно запросам инвесторов.

Своими принципами создания большего поделиться:

Тимофей Милованов — Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Давид Арахамия — секретарь Национального инвестиционного совета;

Анатолий Кинах—президент Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей;

Григол Катамадзе — Президент Ассоциации плательщиков налогов Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Майкл Егер — генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков.

Также, в Форуме примут участие международные инвесторы из Грузии, США и ЕС.

21 февраля decision maker’ы соберутся, чтобы понять с какой целью объединятся объединения, какой сектор экономики наиболее привлекателен для инвестиций и как образование влияет на создание экосистем в стране.

Идейными вдохновителями и неизменными организаторами Форума являются Наталья Ульянова — Founder и СEO UNA Partners, эксперт в сфере налогового и бизнес консультирования и Григол Катамадзе — Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

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Генеральным партнером и соорганизатором Форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии — Georgian Industrial Group. Стратегический партнер Форума — импортер, дистрибьютор алкогольной продукции компания БЭЛЬ. Инициативу также поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические комапании Індар, Фармак, БХФЗ, телеком-компания Vodafone и междунароная IT- компания Powercode.

Подробная информация о спикерах и панельных дискуссиях Форума доступна ЗДЕСЬ.

бизнес, бизнес-форум, Level Up Ukraine
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