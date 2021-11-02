Байден ожидает, что переход к «зеленой» экономике создаст в мире 30 млн рабочих мест

Мировой переход к углеродно-нейтральной экономике может привести к созданию 30 млн новых рабочих мест в развитых и развивающихся странах. Такое мнение во вторник выразил президент США Джо Байден во время выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
«Глобальный переход к углеродно-нейтральной экономике основывается на 30 млн новых рабочих местах к 2030 году», — сказал Байден, комментируя социально-экономический план США и других стран Группы семи Build Back Better World.
По его мнению, преобразования в экономике в связи с усилиями по предотвращению изменения климата представляют отличную возможность для организации новых рабочих мест и развития инновационных отраслей.
Президент США отметил, что при строительстве новой инфраструктуры необходимо отдавать приоритет усилиям по борьбе с изменением климата. Иными словами, новые инфраструктурные объекты не должны способствовать изменению климата. Он указал на ключевое значение прозрачности финансовых операций при инвестировании в подобные проекты в развивающихся странах. По мнению Байдена, демократическое устройство — одна из лучших гарантий эффективной реализации различных инициатив.
Американский лидер отметил, что участники инициативы Build Back Better World не станут диктовать развивающимся странам свои условия, а будут с ними сотрудничать. Развитые страны способны привлечь «триллионы долларов» частных инвестиций, добавил Байден. Западные страны намерены привлекать к обсуждениям проектов представителей гражданского общества.
Байден подтвердил, что США вместе со своими европейскими партнерами окажут ЮАР помощь в ее переходе от угля к экологически чистым источникам энергии. По его информации, на данный момент ЮАР занимает первое место по выбросам парниковых газов в Африке.
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