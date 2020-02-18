Суд в Нидерландах восстановил компенсацию акционерам ЮКОСа на $50 млрд

Апелляционый суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация в $50 млрд, сообщает Reuters.

Суд аннулировал решение окружного суда Гааги, которым тот в 2016 году отменил постановление гаагского международного арбитража, обязавшего Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.