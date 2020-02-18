Доступные кредиты от Зеленского чаще всего получают в вотчине Порошенко

За первые две недели на участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» поступило 4020 заявок на общую сумму 20,4 млрд гривен, в категории «полученные кредиты» лидирует Винницкая область.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на специальное бесплатное обучение предпринимательству зарегистрировались 775 украинцев.

«Больше всего заявок было зарегистрировано в Киевской области — на сумму 503,9 млнгрн. На втором месте — Винницкая область — на сумму 155 млн грн.

Замыкают тройку лидеров одесситы: там подали заявок на участие в программе на общую сумму 131,9 млн грн. Предприниматели Львовщины лишь немного уступили „лидерам“, они прислали заявок на участие в программе на сумму 130,3 млн грн», — говорится в сообщении.

В категории «полученные кредиты» лидирует Винницкая область (38 млн грн). На втором месте с суммой 1,5 миллиона гривен — Житомирская и Львовская области. 1,3 млн грн получили по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» предприниматели Волыни.

Напомним, что предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.