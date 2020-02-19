В «Слуге народа» спросят у Дубилета, куда он потратил 84 тысячи

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет представит комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства, заявил член комитета и первый заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
«Я имею возможность задать эти вопросы господину Дубилету, потому что мы понимаем, что ими занимался министр Кабинета министров и Секретариат Кабмина. Он сегодня будет у нас на комитете докладывать отчет, как предмет ведения нашего комитета», — заявил Корниенко в среду, отвечая на вопрос журналистов о стоимости подготовки отчета Кабинета министров за полгода работы, передает Интерфакс-Украина.
Зампред фракции «Слуга народа» заверил, что задаст вопросы о том, как формировалась стоимость подготовки данного документа и почему итоговая сумма получилась именно такой.
Ранее стало известно, что на выполнение работ по подготовке отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров было потрачено 84 тыс. грн. В частности, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. грн, коммуникация с министерствами по сбору данных — 24 тыс. грн, подготовка тезисов — 18 тыс. грн, редактирование текстов — 6 тыс. грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016