По беспорядкам в Новых Санжарах начаты уголовные производства по 5 статьям

По беспорядкам в Новых Санжарах 20 февраля были начаты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге в Киеве в субботу, передает Интерфакс-Украина.

«Сейчас сотрудники Национальной полиции готовятся предъявить подозрения и административные протоколы 24 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Это будут как и административные протоколы, так и некоторые лица будут привлечены к уголовной ответственности. В частности, те, кто бросали брусчатку в головы полицейским, те, кто бросали камни в автобусы, и те, кто занимались разжиганием межнациональной вражды», — заявил замминистра, отметив, что все задержанные в ходе акции — жители Полтавской области.

«Всего нарушено 5 уголовных статей — это перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции и разжигание межнациональной вражды», — добавил он и уточнил, что производство по фактам публичных призывов к ненависти к иностранным гражданам, которые также были эвакуированы из Китая в Украину и проходят обсервацию в Новых Санжарах.

На вопрос о провокаторах «в спортивных костюмах» в Новых Санжарах Геращенко ответил, что этим занимается СБУ и предложил пригласить на следующий брифинг представителя спецслужбы. Он также заявил, что не располагает информацией о подвозе на акции лиц из других областей.