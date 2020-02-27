Более трети украинцев выступают за образование на русском языке

Более 30% украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоязычных граждан Украины правом получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины.

Еще 40% — за образование на русском в тех областях, где большинство населения этого желает, а 24% считают, что государство не должно обеспечивать такого права, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) «Оценка деятельности органов власти и реакция на актуальные события: февраль 2020 года».

«33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычных граждан Украины правом получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины, еще 40% — что в тех областях, где большинство населения этого хочет, но не по всей территории Украины, 24% респондентов считают что государство не должно обеспечивать такого права», — говорится в сообщении.

При этом 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% — что в тех областях, где большинство населения этого хочет, но не по всей территории Украины, 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.