Рябошапка прокомментировал перспективы голосования за его отставку

Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным, полагает генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится», — сказал Рябошапка в понедельник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

Уточняя, означает ли это, что голосования в среду по его отставке не будет, генпрокурор сказал: «Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным».